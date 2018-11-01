Социально ориентированные некоммерческие организации. Их работа и поддержка со стороны государства — 2018.11.16





Эти темы стали основными на заседании Президиума парламента Кабардино-Балкарии. В рамках «правительственного часа» депутаты заслушали информацию профильного министерства. Зам. руководителя ведомства Джамбулат Гергоков отметил, что сейчас в республике зарегистрировано свыше 9 сотен НКО. Их деятельность направлена на социальную защиту и поддержку различных категорий населения. Число таких организаций растет с каждым годом. Парламентариев интересовали не только количество, но и качество их работы. Если раньше министерство предлагало социально ориентированным организациям реализацию тех или иных проектов, то сейчас с точностью до наоборот – они сами разрабатывают свои идеи. С начала этого года общий объем господдержки НКО составил без малого 9 млн. рублей. И это, по словам, Гергокова, привлеченные в республику средства, которые были направлены на социальную защиту ее жителей. Есть и ряд проблем, отметил замминистра. Во многих объединениях не хватает профессионалов, которые владели бы навыками планирования и поэтапного ведения бизнес-проектов. Информацию депутаты приняли к сведению и сформулировали рекомендации.