Службе по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарии исполнилось десять лет. За это время мировая юстиция в республике состоялась, доказала свою работоспособность и эффективность, отметили участники торжеств, посвященных юбилею — 2017.04.04





Около 90 процентов всех гражданских дел сегодня рассматривается именно в этом сегменте системы правосудия. В настоящее время в Кабардино-Балкарии действует 50 мировых участков. Только в прошлом году суды по юрисдикции рассмотрели свыше 104 тысяч дел. Для сравнения: в 15-м их было 96 тысяч. Нагрузка на одного судью в среднем в месяц — до двухсот дел, привела цифры руководитель службы. В честь юбилея большой группе сотрудников службы вручили благодарности и почетные грамоты Парламента, аппарата правительства КБР, профсоюзные и ведомственные награды.