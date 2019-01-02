Следственные органы республики начали проверку обстоятельств гибели туриста из Москвы — 2019.01.10





Тело 37-летнего лыжника обнаружено накануне вечером на склонах Эльбруса. О пропаже мужа в МЧС сообщила обеспокоенная супруга. Утром 9 января мужчина решил пойти покататься, но вскоре перестал выходить на связь. Тело транспортировали вниз и передали в межведомственную следственно-оперативную группу. На сайте Следственного комитета сообщается, что по данным проверки мужчина катался вне обозначенных трасс и погиб под лавиной.