Скаковой сезон в России завершился, но лошади из конюшен нашей республики продолжают радовать своими достижениями на международных состязаниях — 2017.12.01 16:53





В Объединенных Арабских Эмиратах прошли отборочные соревнования на «Кубок Дубай». В них приняли участие и скакуны из Кабардино-Балкарии. Зэгрейтколлекшн и Каманчо стартовали на дистанции тысячачетыреста метров. Обойдя 12 лошадей из США, Англии и Ирландии, Зегрейтколлекшн одержал убедительную победу. Набрав сто рейтинговых баллов, жеребец получил шанс побороться за «Всемирный кубок Дубай».