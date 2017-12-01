Школьные автобусы, общественный транспорт и кареты скорой помощи будут подключены к системе «Безопасная республика» в январе следующего года, сообщили в Госкомтрансе — 2017.12.11


Все указанные машины уже оснащены необходимыми техническими устройствами, добавили в ведомстве. Вхождение в систему «Безопасная республика» упростит отслеживание автомобилей, а также направление их на нужные участки. К примеру, скорая помощь сможет ездить с одного вызова на другой, не заезжая на станцию. В Госкомтрансе также добавили, что среди владельцев транспортных средств состоялся конкурс, проведены торги по новым пассажирским маршрутам, кроме того вручены свидетельства и карты поездок, говорится в сообщении.

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