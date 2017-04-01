Шесть льготников из категории детей-сирот сегодня получили однокомнатные квартиры в новостройке в городском округе Баксан. Ключи от заветного жилья в торжественной обстановке им вручила зампред Правительства КБР, министр образования, науки и по делам молодежи Нина Емузова. — 2017.04.19





В эти помещения можно заселиться хоть сейчас. Все квартиры с евроремонтом и удобствами. Ванна выложена плиткой, отопление автономное, на кухне стоит подключенная газовая печь, пол застелен ламинатом. Хозяевам остаётся только поставить мебель и перевезти свои вещи. Если раньше детям-сиротам предоставляли жилье со вторичного рынка, которое им приходилось ремонтировать самим, то теперь их переселяют исключительно в новостройки, где ничего не нужно переделывать. Как подчеркнула вице-премьер, в ближайшие две недели льготникам этой категории — из списков 2016-го года — раздадут ещё 84 полностью обустроенные квартиры.В Кабардино-Балкарии в текущем году для детей-сирот планируют приобрести в два раза больше жилья. По словам Нины Емузовой, это порядка 180 новых современных квартир. Средства выделяются как из федерального, так и из республиканского бюджета. За 16-й и 17-й годы получится всего около 300.