«Севкаврентген-Д» принимает участие в международной выставке «Здравоохранение-2018». — 2018.12.05

Она проходит в эти дни в Москве.

Это авторитетная площадка, где выстраивается диалог между медицинскими работниками, учеными и представителями власти. Главные темы обсуждения – оснащения клиник и больниц современным оборудованием. Представители «Севкаврентген-Д» проводят деловые встречи, обсуждают вопросы сотрудничества с компаниями, ищут новых партнеров. Майчане представили на этот раз новинки цифрового рентгеноборудования, аналогов которым в России пока нет. Подготовлены предварительные соглашения с несколькими регионами страны. Выставка «Здравоохранение-2018» продолжается.