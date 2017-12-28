Северокавказские знатоки ислама собрались сегодня в Нальчике. В столицу Кабардино-Балкарии они приехали для участия в финале игры «Брэйн-ринг» — 2017.12.28





В заключительную часть межрегионального интеллектуального состязания попали сборные команды Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Они были сформированы из числа финалистов и победителей региональных этапов. Инициатором проведения игры «Брейн-ринг: знатоки ислама» стал Координационный центр мусульман Северного Кавказа. Помощь в организации оказал Фонд поддержки исламской науки, культуры и образования. Брэйн-ринг проходил по системе блиц-опроса. Вопросы разделили на семь тематических блоков. За каждый правильный ответ начисляли от ста до семисот баллов – в зависимости от сложности задания.