Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2018» завершил свою работу — 2018.08.24





Делегации активистов из семи регионов Северного Кавказа, в том числе из Кабардино-Балкарии, на протяжении двух недель проходили обучение и участвовали в конкурсе молодежных проектов.

Общее число участников составило две тысячи человек. Проходил форум традиционно в две смены: первая была посвящена волонтерству, вторая — механизмам развития гражданского общества. Всего в рамках образовательного блока было проведено более двухсот шестидесяти тренингов. На конкурс подано более семисот проектов, из них 587 успешно защищены. От некоммерческих организаций направлено 105 бизнес-идей, из которых защиту прошли 80. Теперь конкурсная комиссия на основе заключений экспертов определит победителей, достойных грантовой поддержки. Напомню, фонд «Машука» в нынешнем году составляет свыше восьмидесяти трёх миллионов рублей. От Кабардино-Балкарии в форуме участвовали 205 человек.