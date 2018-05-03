Северо-Кавказский государственный институт искусств открыл новый прием в музыкальный кадетский корпус — 2018.05.18





Учащиеся получат здесь среднее профессиональное образование.Кадетов обучат специальности «Инструментальное исполнительство»: ребята смогут профессионально играть на духовых и ударных инструментах. В классы принимают мальчиков, окончивших четвертый класс. Срок обучения – около семи лет. Музыкальный кадетский корпус создали в Нальчике в 16-м году. Одновременно с постижением музыкального искусства воспитанники изучают иностранные языки, историю мировой культуры, основы военного дела, активно занимаются спортом. В период обучения кадеты находятся на полном государственном обеспечении.