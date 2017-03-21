Северный Кавказ опередил другие регионы страны по уровню развития здравоохранения. В десятке лидеров — Дагестан, Ставрополье и Кабардино-Балкария, сообщают ведущие российские издания — 2017.03.21





Рейтинг составили эксперты Высшей школы организации и управления здравоохранением на основе данных Рос_стата. Учитывались четыре показателя – ожидаемая продолжительность жизни, валовой региональный продукт, гос_ расходы на здравоохранение и уровень потребления крепких спиртных напитков на душу населения. Помимо уже названных субъектов, среди лидеров находится также Карачаево-Черкесия, а Ингушетия имеет самый высокий показатель по продолжительности жизни – 80 лет. Эксперты особо отметили, что регионы Северного Кавказа оказались в особо выгодном положении по потреблению алкоголя: показатель сравнительно невысок. В числе «аутсайдеров» списка — Магаданская область, Чукотка и Сахалин.