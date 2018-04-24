Сев идет высокими темпами благодаря хорошей погоде, опережение – по сравнению с прошлым годом – на четыре процента… О ходе весенне-полевых работ говорили сегодня в республиканском парламенте на заседании президиума — 2018.04.27





Но вначале вице-спикер Салим Жанатаев поздравил коллег с Днем российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. Затем приступили к обсуждению основной темы. АПК – системообразующий межотраслевой комплекс в структуре экономики Кабардино-Балкарии, который формирует продовольственный и трудовой рынки, напомнили депутаты. Основа будущего урожая была заложена еще осенью прошлого года. Посевная полностью обеспечена материально-техническими ресурсами, сообщил Шетов. Организован и фитосанитарный надзор: средства на борьбу с вредителями заложены в республиканском бюджете. Все запланированные работы по проведению весенне-полевой кампании в Кабардино-Балкарии будут выполнены в срок, заверил парламентариев замминистра сельского хозяйства.