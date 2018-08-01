Семьи четырех сотрудников Росгвардии, погибших в Безенгийском ущелье, получат все социальные и страховые выплаты. Родственникам предоставят также материальную помощь, сообщили в пресс-службе ведомства. Захоронят гвардейцев с воинскими почестями — 2018.08.14





Сегодня тела на вертолете доставили в Нальчик. Поисковыми работами занимались сотрудники Эльбрусского высокогорного спасотряда. Провести транспортировку раньше не позволяла плохая погода. Напомню, четверо военнослужащих Росгвардии погибли в минувшую среду во время плановых занятий: на высоте «четыре с половиной тысячи метров» на них обрушилась лавина. Сейчас решается вопрос отправки тел к местам захоронения. В принимающих аэропортах будут работать военные психологи, готовые оказать необходимую помощь родственникам.