Семь дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в Кабардино-Балкарии за минувшие выходные. — 2018.08.27

В автоавариях погибли три человека, сообщили в республиканском Управлении ГИБДД.

Кроме того, девять граждан получили ранения различной степени тяжести. Происшествия случились на территории Нальчика и Урванского района.

Автоинспекторы говорят, что по статистике к ДТП с тяжелыми последствия чаще всего приводят превышение скорости, выезд на встречную полосу и переход проезжей части в неустановленном месте.