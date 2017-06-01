Сегодня Юрий Коков поздравил жителей республики с Днем молодежи — 2017.06.27





Как отметил Глава КБР, молодёжь — самая активная и мобильная часть общества, которая быстрее адаптируется к изменениям, легче усваивает новые знания. От инициативы и целе_устремлённости, профессионализма и ответственности молодых зависит будущее нашего Отечества. Сегодня стране особенно необходимы хорошо образованные, творческие люди, умеющие принимать смелые, нестандартные решения. Наша приоритетная задача, подчеркнул Юрий Коков — дать молодым людям возможность раскрыть свой потенциал, найти достойное место в жизни, проявить себя в государственной и общественной деятельности, в науке и культуре. «Пусть успехи каждого из вас, ваши победы и достижения станут успехом России, послужат прогрессивному развитию и процветанию нашего государства, сказал руководитель региона и пожелал молодежи крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.