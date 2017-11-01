Сегодня Всемирный день телевидения. Для работников этой сферы в Кабардино-Балкарии праздник двойной: республиканское ТВ впервые начало вещание 60 лет назад — 2017.11.21





За прошедшие десятилетия телевидение совершило грандиозный технический прорыв. Меняются форматы и технологии. И уже в начале 2018 года наша телерадиокомпания, которая является структурным подразделением ВГТРК — крупнейшего в мире медиа-холдинга, переходит на цифровое вещание. Сейчас подготовка к работе в новом формате вышла на завершающую стадию: заканчивается настройка оборудования для врезки в 1-й мультиплекс.