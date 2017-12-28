Сегодня во всем мире отмечают День кино. Для наших зрителей в этом году большим событием стала оцифровка двух архивных лент, созданных в свое время работниками телевидения Кабардино-Балкарии. Называются фильмы «Песни над Эльбрусом» и «Люди заоблачной долины». — 2017.12.28



Обе картины вышли на экраны в 60-х годах прошлого столетия. Полвека спустя ленты были оцифрованы. «Людей заоблачной долины» в октябре этого года показали в Верхней Балкарии — в селе, жителям которого и посвящен фильм. В производстве авторы использовали уникальные творческие находки, а персонажи взяты из самОй жизни. «Песни над Эльбрусом» — это фильм-концерт, в котором свои номера представили самые известные исполнители того времени, в том числе ансамбль «Кабардинка», оркестр радио и телевидения, солисты Владимир Кодзоков и Сергей Беппаев. Обе ленты можно найти на нашем сайте vestikbr.ru.