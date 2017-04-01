Сегодня в Управлении Судебного департамента состоялась 15-я конференция судей Кабардино-Балкарии. Основной вопрос повестки дня — переизбрание состава квалификационной коллегии — 2017.04.21





С отчетом о работе за последние четыре года выступил ее председатель Альберт Бецуков. Он отметил, что система отбора кандидатов в судебные органы строится на принципах прозрачности и открытости всего процесса. Делегаты конференции также заслушали отчет о работе Управления Судебного департамента за прошлый год и задачах на 2017-й.