Сегодня в Управлении Судебного департамента состоялась 15-я конференция судей Кабардино-Балкарии. Основной вопрос повестки дня — переизбрание состава квалификационной коллегии — 2017.04.21


С отчетом о работе за последние четыре года выступил ее председатель Альберт Бецуков. Он отметил, что система отбора кандидатов в судебные органы строится на принципах прозрачности и открытости всего процесса. Делегаты конференции также заслушали отчет о работе Управления Судебного департамента за прошлый год и задачах на 2017-й.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2017.04.21 18:33

— Щ1ып1э самоуправленэмк1э органхэм щылажьэхэм я махуэмк1э йохъуэхъу КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2017.04.21 18:32

-Юрий Коков эл администрацияланы башчыларын алгъышлагъанды.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.21 18:31

— Сегодня День местного самоуправления. Поздравление Главы КБР.

Подробнее