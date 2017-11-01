Сегодня в центре правовой информации Национальной библиотеки имени Мальбахова жителей Кабардино-Балкарии бесплатно консультируют профессиональные юристы — 2017.11.21





Акция проходит в рамках Всероссийского дня правовой помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. К этому часу принято уже 20 человек. Они большей частью пришли с проблемами социального характера. Одних интересует, как получить льготные лекарства, других, как встать в очередь на жильё или же вступить в право наследования. Аня Галищева — беженка из Донецкой республики. Они с супругом четыре года живут в санатории и хотят получить российское гражданство. Юрист объяснил, как нужно действовать в данной ситуации. Людмила Голубева пришла спросить, как правильно написать жалобу. Пенсионерке подсказали, как это сделать. Также для наглядности здесь на стенде выставили юридические справочники, где тоже можно найти необходимую правовую информацию. Чуть позже в читальном зале специалисты пообщаются с детьми. В рамках информационного часа для учащихся пятой школы проведут правовой ликбез. Впрочем, в Национальной библиотеке бесплатные юридические консультации оказывают не только в рамках единого Всероссийского дня правовой помощи, но и каждую пятницу — с 10 до 11 часов.