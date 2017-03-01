Сегодня в столице Кабардино-Балкарии состоялась пресс-конференция главного тренера нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиева — 2017.03.03





Он рассказал журналистам о подготовке к весенней части первенства ФНЛ, нынешней ситуации с игроками и перспективах клуба. С начала года было проведено три подготовительных сбора — в Нальчике, Крымске и на Кипре — там команда участвовала в розыгрыше Кубка ФНЛ. Состав «Спартака» пополнился двумя новичками — это полузащитник Ника Чхапелия и нападающий Максим Бойчук. Покинул клуб полузащитник Азамат Балкаров. Восстановились после травм и приступили к тренировкам Тимур Тебердиев и Ислам Тлупов. Отыграв половину сезона, «красно-белые» находятся на 15-й строчке турнирной таблицы, напомнил Биджиев. В активе команды – 27 очков. Ближайший матч состоится 8-го марта на выезде с лидером турнирной таблицы — московским «Динамо», а через воскресенье – уже в Нальчике — пройдет встреча с командой «Балтика» из Калининграда.