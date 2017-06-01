Сегодня в Санкт-Петербурге открылись Дни Кабардино-Балкарии. Пройдут они в рамках межотраслевой недели «Промышленный потенциал регионов — 2017.06.06


Наша республика представит свои возможности в сфере туризма, промышленности и переработки сельхозпродукции. Предполагается обсудить возможность кооперации между предприятиями «южного региона» и «северной столицы». Ожидается, что за круглым столом соберутся представители власти и предприниматели двух субъектов. А в среду бизнесмены Питера смогут принять участие в торгово-закупочной сессии. Они также ознакомятся с выставкой, на которой будет представлена продукция около двадцати предприятий Кабардино-Балкарии. Перед закупкой обещают организовать дегустацию.

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.06.06 18:28

— КъМ-ны бла Татарстанны законла чыгъарыучу органлары келишим этгендиле.

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Радио КБР 18.00 rus — 2017.06.06 18:25

— Сегодня Парламент КБР подпишет соглашение о сотрудничестве с Государственным Советом Республики Татарстан.

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.06.06 16:30

— Республикэм зегъэужьын папщ1э совет къызрагъэпэщащ.

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