Сегодня в Санкт-Петербурге открылись Дни Кабардино-Балкарии. Пройдут они в рамках межотраслевой недели «Промышленный потенциал регионов — 2017.06.06





Наша республика представит свои возможности в сфере туризма, промышленности и переработки сельхозпродукции. Предполагается обсудить возможность кооперации между предприятиями «южного региона» и «северной столицы». Ожидается, что за круглым столом соберутся представители власти и предприниматели двух субъектов. А в среду бизнесмены Питера смогут принять участие в торгово-закупочной сессии. Они также ознакомятся с выставкой, на которой будет представлена продукция около двадцати предприятий Кабардино-Балкарии. Перед закупкой обещают организовать дегустацию.