Сегодня в России вступил в силу закон о так называемом «телефонном терроризме». Наказание за такой вид противоправной деятельности заметно ужесточили — 2018.01.11


Ложное сообщение о минировании социальных объектов – а к ним относятся в том числе больницы, школы, стадионы, гостиницы и вокзалы – грозит пятью годами за решеткой. Такие же санкции последуют, если в результате звонка будет нанесен крупный ущерб – больше одного миллиона рублей. Когда ложное сообщение сделано, чтобы помешать работе органов власти, срок заключения может составить восемь лет. А если в процессе эвакуации погибнут люди, виновник проведет за решеткой десятилетие. По словам специалистов, современная техника позволяет отследить и телефон, и местонахождение человека, который сделал ложный звонок.

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.01.11 18:26

— Курп лъагап1эхэм деж нэмыцэ зэпхъуак1уэхэр къызэрагъэувы1ауэ щытар нобэ ягъэлъэп1ащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.01.11 18:25

— Элбрус курортда тарифле учуз боллукъдула.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.01.11 18:25

— Количество туристов, посетивших Приэльбрусье в минувшие праздники, увеличилось на 14%.

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