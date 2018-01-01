Сегодня в России вступил в силу закон о так называемом «телефонном терроризме». Наказание за такой вид противоправной деятельности заметно ужесточили — 2018.01.11





Ложное сообщение о минировании социальных объектов – а к ним относятся в том числе больницы, школы, стадионы, гостиницы и вокзалы – грозит пятью годами за решеткой. Такие же санкции последуют, если в результате звонка будет нанесен крупный ущерб – больше одного миллиона рублей. Когда ложное сообщение сделано, чтобы помешать работе органов власти, срок заключения может составить восемь лет. А если в процессе эвакуации погибнут люди, виновник проведет за решеткой десятилетие. По словам специалистов, современная техника позволяет отследить и телефон, и местонахождение человека, который сделал ложный звонок.