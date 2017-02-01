Сегодня в России отмечают День вывода советских войск из Афганистана — 2017.02.15





Последняя колонна военнослужащих ушла из этого государства ровно 28 лет назад. Ветераны боевых действий по традиции собрались у памятника афганцам в Нальчике. К ним присоединились представители власти, духовенства и школьники. Участникам митинга напомнили, что в составе контингента советских войск в Афганистане было тысяча 860 солдат и офицеров из Кабардино-Балкарии. В ходе 10-летней операции потери СССР составили свыше 14-ти тысяч человек. Погибли и 55 наших земляков. В память об ушедших войнах-интернационалистах — минута молчания и возложение цветов.