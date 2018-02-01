Сегодня в России – один из Дней воинской славы: ровно 75 лет назад победоносно закончилась битва за Сталинград — 2018.02.02





У Вечного огня собрались ветераны Великой Отечественной, представители власти, молодежные активисты. Выступавшие напомнили о том, что многомесячное сражение под Сталинградом стало крупнейшей сухопутной битвой в истории Второй мировой войны. При обороне города погибли и были ранены больше миллиона советских солдат и офицеров. Победа у города на Волге стала переломным моментом, после которого захватчики начали терять свою стратегическую инициативу, отметили участники митинга. Собравшиеся почтили память защитников Родины и возложили цветы к Вечному огню.