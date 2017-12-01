Сегодня в республиканском парламенте особо отличившихся награждали Почетными грамотами высшего законодательного органа Кабардино-Балкарии — 2017.12.25





В числе тех, кто получил награды, – общественные деятели, представители транспортной, коммунальной, образовательной, социальной сфер, а также спорта, туризма и культуры. Среди них и сотрудники ГТРК «Кабардино-Балкария» – ведущая информационных программ Мариям Джангуразова, руководитель компьютерной группы ТВ Дмитрий Сай и режиссер Службы информации Этери Хоргуани. Спикер Татьяна Егорова отметила, что труд каждого из награжденных важен не только для региона, но для всей страны. Почетные грамоты парламента сегодня получили около пятидесяти человек.