Сегодня в республиканском парламенте говорили об оказании аллергологической помощи в Кабардино-Балкарии — 2018.03.16





Беседа состоялась в рамках заседания Консультативного совета при председателе высшего законодательного органа. Спикер Татьяна Егорова отметила, что поднятая тема – одна из самых актуальных для современной медицины, ведь примерно треть жителей Земли страдают от различных форм аллергии. В республике работает центр оказания специализированной помощи пациентам с таким недугом – единственный в Северо-Кавказском округе. На учете здесь состоят больше 70 тысяч жителей Кабардино-Балкарии. Основная часть из них страдает бронхиальной астмой. На встрече были подняты вопросы финансирования Центра аллергологии, закупки нового оборудования и дальнейшего развития медучреждения.