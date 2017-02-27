Сегодня в рамках российского инвестиционного форума «Сочи-2017» Министр России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков посетили экспозицию «Сделано на Кавказе» акционерного общества «КРСК» — 2017.02.27





Сегодня в рамках российского инвестиционного форума «Сочи-2017» Министр России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков посетили экспозицию «Сделано на Кавказе» акционерного общества «КРСК», где представлена продукция ведущих сельскохозяйственных и промышленных предприятий региона. Для участия в нынешнем форуме наша республика актуализировала инвестиционный портфель. Подготовленные проекты охватывают все основные отрасли экономики КБР: промышленность, АПК, энергетику, транспорт, туризм, жилищное хозяйство. Количество рабочих мест, создаваемых в рамках указанных предложений, составляет около 15-ти тысяч. И сегодня на форуме Юрий Коков и генеральный директор «Центра сохранения и защиты природы Северного Кавказа» Рената Шюшайте подписали Соглашение о сотрудничестве. Предусмотрены совместные практические шаги по восстановлению и сохранению популяции редких животных и растений на территории республики. Реализация природоохранных проектов направлена на поддержку и продвижение экологических инициатив, оценку состояния природного потенциала, повышение уровня экологической ответственности населения. В церемонии подписания приняли участие вице-премьер Правительства страны Александр Хлопонин, Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. В эти минуты на пленарном заседании с докладом «Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики» выступает председатель Правительства России. А завтра состоится встреча Дмитрия Медведева с главами субъектов по вопросам межбюджетной политики.