Сегодня в Приэльбрусье возобновили поиски американского туриста — 2017.06.21





Он пропал три дня назад при восхождении на Эльбрус. Сообщение о том, что на курорте пропал гражданин США, поступило в экстренные службы 18-го июня. Зарегистрированный в МЧС альпинист, совершавший одиночное восхождение на Эльбрус, не вернулся в установленный срок на контрольную точку. На его поиски сразу выдвинулась группа спасателей. Однако работы тогда пришлось приостановить в связи с резким ухудшением погодных условий. И вот сегодня спасатели вновь вышли на поиски американца.