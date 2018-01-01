Сегодня в нальчикском Совете ветеранов подвели итоги работы в 17-м году. Мэрия города особо отметила роль участников общественной организации в развитии идей интернационализма и патриотическом воспитание молодежи — 2018.01.23





Глава администрации Нальчика Арсен Алакаев выполнил почетную миссию – передал нескольким ветеранам награды российского Союза городов воинской славы. Руководитель Совета Мустафа Абдулаев напомнил собравшимся, что на учете в организации – порядка двадцатичетырех тысяч человек. Из них около ста – участники Великой Отечественной. Мустафа Абдулаев отметил наиболее отличившихся активистов. Здесь же подвели итоги нескольких конкурсов, в том числе на лучшую первичную ветеранскую организацию – а их в городе больше ста.