Сегодня в Нальчике в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» стартовала «Эстафета памяти» — 2017.04.24


Впервые такое мероприятие прошло в России весной 2005 года. За 12 лет акция объединила миллионы людей во всем мире. Основная ее цель — не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную и кровопролитную войну. В сегодняшнем шествии по главной улице Нальчика приняли участие представители власти и общественности, школьники и студенты. Они пронесли семидесяти двухметровую чёрно-оранжевую ленту в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На площади Абхазии ленту передали представителям Баксанского района. До 9 Мая символ Победы побывает во всех уголках республики.

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.04.24 18:37

— Хэку зауэшхуэм хэтахэм я феплъу щыт дэнлэчхэр гуэшыным теухуа Урысейпсо 1уэхугъуэм КъБ-м нобэ щыщ1идзащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.04.24 18:36

— «Георгиевская ленточка» деген тёрели акция башланнганды.

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Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.24 18:35

— В Приэльбрусье отмечен высокий уровень организации отдыха.

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.04.24 16:27

-1941-45 гъэхэм ек1уэк1а Хэку зауэшхуэм хэтахэм я феплъу щыт дэнлэчхэр гуэшыным теухуа Урысейпсо 1уэхугъуэм КъБ-м нобэ щыщ1идзащ.

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