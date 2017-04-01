Сегодня в Нальчике в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» стартовала «Эстафета памяти» — 2017.04.24





Впервые такое мероприятие прошло в России весной 2005 года. За 12 лет акция объединила миллионы людей во всем мире. Основная ее цель — не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную и кровопролитную войну. В сегодняшнем шествии по главной улице Нальчика приняли участие представители власти и общественности, школьники и студенты. Они пронесли семидесяти двухметровую чёрно-оранжевую ленту в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На площади Абхазии ленту передали представителям Баксанского района. До 9 Мая символ Победы побывает во всех уголках республики.