Сегодня в Нальчике в рамках проекта «Единой России» «Гражданский университет» состоялась встреча депутата Госдумы Ирины Марьяш с секретарями местных политсоветов — 2017.03.31





Открытая лекция прошла в региональном отделении партии. Главной темой обсуждения стал работа с обращениями граждан. Ирина Марьяш детально разъяснила собравшимся, как сделать это направление более эффективным. Также участники встречи обсудили реализацию партийного проекта «Парки малых городов». В республике в список населенных пунктов, где произойдет улучшение зон отдыха, вошли Прохладный, Баксан, Тырныауз и Терек. Формирование комфортной городской среды в малых городах, благоустройство существующих парков будет проходить на основе инициативы и предложений жителей. Все работы планируется осуществить до 1 октября, сообщила Ирина Марьяш.