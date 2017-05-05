Сегодня в Нальчике состоялось возложение цветов к памятнику ветеранам Великой Отечественной – работникам радио и телевидения Кабардино-Балкарии — 2017.05.05





Почтить их память собрались коллеги, родные и близкие воинов-журналистов. На фронт ушли около полусотни человек, работавших в системе Гостелерадио республики. Большая часть не вернулась с полей сражений, отметили на митинге. Благодаря их отваге, можно увидеть уникальные кадры летописи военных лет. В завершение участники митинга возложили к мемориальному камню живые цветы.