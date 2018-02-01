Сегодня в Нальчике состоялось открытие мемориальной доски в память о художнике Мухамеде Кипове — 2018.02.06


Разместили ее на стене дома по улице Ногмова, где жил Мастер. На митинг пришли представители творческой интеллигенции республики, друзья и родные художника. Он ушел в 2001-м неожиданно для всех, многие замыслы остались не_реализованными, говорили собравшиеся. Тем не менее, наследие Кипова огромно — сотни графических и живописных произведений, в том числе знаменитые иллюстративные серии к книгам. Добавлю, что в республике целую серию памятных мероприятий посвятили семидесяти_пяти-летию со дня рождения Мухамеда Кипова.

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