Сегодня в Нальчике состоялась встреча представителей Избирательной комиссии республики со студентами Аграрного университета — 2018.03.14





Она стала завершающей в цикле подобных бесед, которые проходили с февраля в главных вузах Кабардино-Балкарии. Всего с молодежью в преддверии выборов президента страны провели десять разъяснительных занятий, охват аудитории — больше тысячи студентов. Помимо работников Избиркома, в организации встреч участвовали представители Ассоциации юристов России и Молодежной палаты при парламенте Кабардино-Балкарии. В завершение самым активным участникам беседы вручили сувениры с предвыборной символикой.