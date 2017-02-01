Сегодня в Нальчике состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Народным собранием Дагестана и парламентом Кабардино-Балкарии — 2017.02.10





Депутаты обеих республик отметили, что регионы связывают общность культур, традиций и обычаев, взаимодействие в различных сферах, а также давние дружеские отношения. Документ призван их еще более укрепить. После подписания состоялся обмен подарками. Со стороны Кабардино-Балкарии были преподнесены сувениры с государственной символикой, представители Дагестана передали вазу ручной работы. Гостей также ознакомили с работой республиканского парламента – организовали для них экскурсию.