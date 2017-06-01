Сегодня в Нальчике состоялась презентация книги «А раны до сих пор болят…» — 2017.06.07





Посвящена она подвигу воинов-афганцев, которые отправились выполнять свой воинский долг из Кабардино-Балкарии. Соавторов у издания три: это член Союза писателей России Валерий Шипилов, подполковник полиции в отставке Алёна Чернова и председатель региональной организации «Ветеран» Беслан Белимготов. На встречу собрались члены республиканского парламента и Общественной палаты, ветераны правоохранительных органов и сами воины-интернационалисты. Презентацию приурочили к трехлетию республиканского отделения Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы. Вначале его руководитель Беслан Белимготов рассказал о той помощи, которую оказывают афганцам и их семьям. Говоря о книге, собравшиеся отметили, что в первую очередь это память о тех, кто погиб на полях сражений, и дань уважения сумевшим сохранить жизнь. Ветеранам войны в Афганистане, собравшимся на презентацию, подарили по экземпляру книги.