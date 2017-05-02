Сегодня в Нальчике проходит республиканский этап всероссийской военно-спортивной игры «Победа», посвященной 9 мая — 2017.05.12





Организовало состязания молодежи отделение ДОСААФ России в Кабардино-Балкарии при участии Минобрнауки, Минспорта и республиканского военкомата. Ребята демонстрируют навыки в разборке и сборке автомата, стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании на перекладине, метании учебной гранаты. И сегодня же в торжественной обстановке наградили специалистов, работающих с допризывной молодежью. Почетную грамоту правительства Кабардино-Балкарии вручили руководителю республиканского учебного спортивно-технического центра ДОСААФ Аслану Губжокову. Медаль «90 лет ДОСААФ России» получил преподаватель ОБЖ из Аушигера Альберт Карданов.