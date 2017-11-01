Сегодня в Нальчике обсуждают требования к безопасности пищевых продуктов в Европейском союзе, в частности, какие нормы должны соблюдать поставщики продовольствия в страны «старого континента». Семинар организовал Европейский учебно-консультационный центр — 2017.11.27





Программа предусматривает выступления ведущих экспертов из России, Латвии и Литвы. Руководитель республиканского референтного центра Россельхознадзора Хаути Сохроков напомнил, что безопасность пищевой продукции определяет здоровье населения и отвечает за сохранение генофонда, а потому строгое соблюдение всех стандартов в этой сфере просто необходимо. Как оценить шансы на попадание своей продукции на рынки ЕС? Что нужно знать о процедуре импорта? С какими трудностями можно столкнуться? Перечень рассматриваемых вопросов обширен. Также запланирован сравнительный анализ требований в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана и в Европейском союзе. Семинар в Нальчике продлится два дня. По итогам, его участникам вручат сертификаты.