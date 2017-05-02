Сегодня в Нальчике депутаты парламента общались с представителями молодежных организаций республики. Беседа прошла в рамках проекта «Цена успеха» — 2017.05.26





Это цикл встреч, на которых люди, имеющие в своем послужном списке весомые заслуги, рассказывают студентам и активистам о том, как этого удалось достичь. Диалог построили в режиме «вопрос-ответ». Особое внимание уделили вопросам молодежной политики в республике и возможностям для самореализации. Законодатели отметили, что такого рода общение в стенах парламента организуется регулярно, и обещали продолжить встречи с молодежью.