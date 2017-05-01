Сегодня в Минтруда, занятости и соцзащиты республики весь день открыта «горячая линия» поддержки населения, приуроченная к Международному Дню детского телефона доверия. Семь лет назад в России появился единый номер, по которому каждый может сообщить о нарушениях прав ребенка и попросить помощи для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации — 2017.05.17



О своей проблеме в школе или дома дети и подростки могут рассказать психологам и социальным работникам. Во время консультаций сохраняется полная анонимность. Самые частые обращения касаются напряженных взаимоотношений с родителями, а также конфликтов с одноклассниками. Есть школьники, которые просят совета, как улучшить успеваемость в учебе. Из звонящих люди постарше – это, как правило, главы многодетных семей, нуждающихся в помощи. К этому часу к психологам и соцработникам обратились около 20 жителей Кабардино-Балкарии. «Горячая линия» будет работать до 18:00. Получить консультацию специалистов можно по телефонам, которые вы сейчас видите на экране.