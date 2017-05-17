Фильм из Кабардино-Балкарии – на фестивале в Каннах! Дебютная картина Кантемира Балагова «Теснота» заявлена в конкурсе молодых режиссеров «Особый взгляд»


Кантемир — выпускник творческой мастерской Александра Сокурова. Фильм основан на реальных событиях. История разворачивается в Нальчике в конце 90-х годов прошлого века: еврейская семья попадает в непростую жизненную ситуацию, связанную с исчезновением родственников. По словам автора, эта тема заинтересовала его с точки зрения развития человеческих отношений. Помимо участия в конкурсе «Особый взгляд», Балагов также претендует на приз «Золотая камера» за режиссерский дебют… Фестиваль в Каннах – 70-й по счету – открывается сегодня.

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