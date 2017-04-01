Сегодня в Кабардино-Балкария стартовала Всероссийская акция «100 баллов для победы». Посвящена она Году экологии в России — 2017.04.04





С утра в детской академии творчества «Солнечный город» собрались представители Рособрнадзора, органов власти, осуществляющих управление в сфере образования СКФО, главы муниципалитетов республики, руководители школ. Впервые такая акция прошла в стране два года назад. Ее суть в том, что выпускники школ, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ по тем или иным предметам, делятся опытом с нынешними 11-классниками и дают советы, как добиться максимального результата. Сегодня в Нальчике собрались студенты ведущих российских вузов – выходцы из Ингушетии, Чеченской Республики, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Ставропольского края. Модератором семинара выступает ведущий телеканала «Россия-24» Роман Плюсов. Затем для школьников были организованы мастер-классы по географии, русскому языку и литературе. В Рособрнадзоре приводят цифры: ежегодно количество 100-балльников на ЕГЭ по стране увеличивается — с 3 с половиной тысяч человек в 2014 году до 5 тысячи в 2016-м. В ведомстве уверены, что их пример, опыт, знания и моральная поддержка помогут лучше подготовиться будущим выпускникам.