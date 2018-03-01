Сегодня в Кабардино-Балкарии, как и по всей России, начали досрочно сдавать Единый госэкзамен — 2018.03.21





Итоговые испытания – по географии и информатике – прошли в 14-й гимназии Нальчика. Экзамены сдавали семь человек. В целом по республике проверить свои знания до основного периода намерены больше 200 молодых людей. Досрочный этап предназначен для выпускников прошлых лет, которые желают улучшить результаты или хотят сдать новый предмет. В Минобрнауки сообщили, что в Кабардино-Балкарии продолжают внедрять новые технологии проведения ЕГЭ. Напомню, что в прошлом году наш регион стал первым на Северном Кавказе, где контрольно-измерительные материалы печатали непосредственно в пунктах сдачи Единого госэкзамена. Все досрочные испытания пройдут в 14-й гимназии Нальчика. Следующий экзамен – по русскому языку. Состоится он уже в эту пятницу. Весь этап закончится 11 апреля.