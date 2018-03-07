Сегодня в Доме Правительства Юрий Коков встретился с неоднократной чемпионкой мира по легкой атлетике Марией Ласицкене и ее тренером Геннадием Габриляном — 2018.03.07





Накануне прославленная спортсменка из Кабардино-Балкарии завоевала золото Чемпионата мира в помещении, который проходил в Великобритании. Для Марии эта победа стала 38-й в карьере. Своими высокими спортивными достижениями, сказал Глава КБР, вы вдохновляете не только молодежь республики, но и всей страны, являетесь примером целеустремленности и преданности делу: «Я очень рад вас видеть. Вы знаете, как за вас все болеют, но особенно жители Кабардино-Балкарии. Впереди Чемпионат Европы и Олимпийские игры. Понимаю, всё не просто. Это огромный труд и огромная ответственность». Юрий Коков пожелал Марии Ласицкене, тренерскому штабу новых успешных стартов.