Сегодня в Доме Правительства Юрий Коков встретился с начальником управления кадров Пограничной службы ФСБ России Сергеем Стрельниковым и вновь назначенным начальником территориального Погрануправления Андреем Павловым — 2018.02.19





В ходе встречи отмечен значительный вклад прежнего руководителя погрануправления Анатолия Пугачева в обеспечение безопасности внешних рубежей России. Протяженность участка российско-грузинской границы по территории республики более 120 километров. Юрий Коков подчеркнул, что Пограничная служба в Кабардино-Балкарии представлена на очень высоком профессиональном уровне. Со стороны органов власти оказывается необходимая поддержка. «Сейчас непростое время, — отметил руководитель региона. — Геополитические изменения в мире требуют серьезных упреждающих мер комплексного порядка. Тем более в преддверии предстоящих выборов главы государства. Надо вместе смотреть на дальнюю перспективу по нашим оперативным и профилактическим возможностям, делать упор на взаимодействие с населением»,- сказал Глава КБР. Юрий Коков выразил уверенность в том, что новый начальник достойно продолжит добрые начинания своих предшественников, пожелал успехов в работе. Сергей Стрельников поблагодарил руководство Кабардино-Балкарии за оказание практической помощи в вопросах обеспечения пограничной безопасности, решении бытовых и социальных проблем.