Сегодня в Доме правительства премьер-министр КБР Алий Мусуков провел рабочую встречу с вице-президентом копании «Ростелеком» — директором макрорегионального филиала «Юг» Александром Шипулиным — 2017.02.15


Обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия сторон в реализации приоритетных проектов в области развития связи и информационных технологий на территории Кабардино-Балкарии, расширения зоны подключения к оптоволоконным линиям социальных и образовательных объектов республики. Особое внимание уделено повышению качества предоставляемых услуг, использованию возможностей широкополосного интернета в организации учебного процесса, здравоохранении и обеспечении безопасности. Отмечено, что Кабардино-Балкария входит в число регионов с высокоразвитой телекоммуникационной инфраструктурой: положительную экспертную оценку получили разработанные и введенные в эксплуатацию аппаратно-программные комплексы «Безопасный город» и «Безопасная республика». Опыт КБР в этом направлении предложен к изучению в других субъектах России.

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.02.15 16:37

— Онкологие уз зи1э сабийхэм нобэ я махуэщ.

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Радио КБР 16.00 bal — 2017.02.15 16:36

— Юрий Коков Россеестрни башчысы бла тюбешгенди.

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Радио КБР 16.00 rus — 2017.02.15 16:35

— Председатель правительства КБР Алий Мусуков провел рабочую встречу с вице-президентом ПАО «Ростелеком» Александром Шипулиным.

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