Сегодня в Доме правительства премьер-министр КБР Алий Мусуков провел рабочую встречу с вице-президентом копании «Ростелеком» — директором макрорегионального филиала «Юг» Александром Шипулиным — 2017.02.15

Обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия сторон в реализации приоритетных проектов в области развития связи и информационных технологий на территории Кабардино-Балкарии, расширения зоны подключения к оптоволоконным линиям социальных и образовательных объектов республики. Особое внимание уделено повышению качества предоставляемых услуг, использованию возможностей широкополосного интернета в организации учебного процесса, здравоохранении и обеспечении безопасности. Отмечено, что Кабардино-Балкария входит в число регионов с высокоразвитой телекоммуникационной инфраструктурой: положительную экспертную оценку получили разработанные и введенные в эксплуатацию аппаратно-программные комплексы «Безопасный город» и «Безопасная республика». Опыт КБР в этом направлении предложен к изучению в других субъектах России.