Сегодня в Доме Правительства КБР Юрий Коков встретился с директором Федеральной службы судебных приставов России Дмитрием Аристовым — 2017.06.05





Главным вопросом обсуждения стало дальнейшее повышение эффективности предпринимаемых усилий по пополнению доходной части регионального бюджета. Всестороннее рассмотрение получили темы укрепления законности, правопорядка, защиты прав и интересов граждан, внедрения современных информационных технологий и электронных автоматических систем. Особое внимание уделено кадровой подготовке и квалификации сотрудников службы. Руководитель республики поздравил Дмитрия Аристова с назначением директором Федеральной службы судебных приставов России, пожелал успешной работы в новой и ответственной должности. Как отметил Дмитрий Аристов, его пребывание в Кабардино-Балкарии связано с инспекцией итогов деятельности регионального Управления и вручением знамени службы по КБР.