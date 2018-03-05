Сегодня в Доме правительства КБР состоялась встреча Юрия Кокова с академиком РАН Владимиром Фортовым, в ходе которой обсуждены вопросы дальнейшего продвижения науки и образования в Кабардино-Балкарии — 2018.03.05





Фортов отметил высокий уровень научно-технического потенциала республики. На ее территории расположены центр Российской академии наук. Многие разработки ученых получают практическое преломление. «Мы стремимся делать все, чтобы поддержать науку и образование Кабардино-Балкарии. Берем в аспирантуру ваших ребят, и после обучения они возвращаются в республику. Я рад этому контакту», — заявил Фортов. Глава КБР выразил признательность Российской академии наук, лично Владимиру Евгеньевичу за активное участие в деле подготовки квалифицированных кадров, значительный вклад в укрепление научной школы и высшего образования Кабардино-Балкарии. Владимир Фортов – член попечительского совета КБГУ. Во второй половине дня академик прочитал лекции в Детской академии творчества «Солнечный город» и госуниверситете.