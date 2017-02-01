Сегодня в Доме Правительства КБР состоялась встреча Юрия Кокова и Рамазана Абдулатипова, находящегося в Нальчике в связи с открытием в Кабардино-Балкарии Дней Республики Дагестан — 2017.02.10



Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двусторонних деловых и культурных связей, реализации совместных инвестпроектов, обеспечения безопасности, ряд других направлений, представляющих взаимный интерес. Открытие Дней Дагестана в Кабардино-Балкарии, подчеркнул Коков, является ярким подтверждением высокого уровня взаимодействия двух регионов, открывающего новые возможности для всестороннего сотрудничества. С Кабардино-Балкарией, отметил Рамазан Абдулатипов, нас связывают многовековая дружба, глубокие исторические корни, которые всегда играли важную роль в развитии двусторонних отношений.