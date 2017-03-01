Сегодня в Доме правительства КБР состоялась рабочая встреча Полномочного представителя Президента России в СКФО Олега Белавенцева и Главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова — 2017.03.30





Обсуждены вопросы социально-экономического развития региона, дальнейшего наращивания уровня промышленного и сельскохозяйственного производства. В рамках пребывания в республике Олег Белавенцев намерен посетить ряд объектов, в том числе строительную площадку промышленного комплекса «Этана» в Майском районе. В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге, в рамках традиционной ежегодной встречи Председателя Правительства России Дмитрия Медведева и Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяна руководством Кабардино-Балкарии подписано Соглашение с двумя ведущими китайскими государственными корпорациями. Заявленный объём финансирования на период до 2030 года превышает 12 миллиардов долларов США.