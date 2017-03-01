Сегодня в Доме правительства КБР состоялась рабочая встреча Полномочного представителя Президента России в СКФО Олега Белавенцева и Главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова — 2017.03.30


Обсуждены вопросы социально-экономического развития региона, дальнейшего наращивания уровня промышленного и сельскохозяйственного производства. В рамках пребывания в республике Олег Белавенцев намерен посетить ряд объектов, в том числе строительную площадку промышленного комплекса «Этана» в Майском районе. В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге, в рамках традиционной ежегодной встречи Председателя Правительства России Дмитрия Медведева и Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяна руководством Кабардино-Балкарии подписано Соглашение с двумя ведущими китайскими государственными корпорациями. Заявленный объём финансирования на период до 2030 года превышает 12 миллиардов долларов США.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.10 kab — 2017.03.30 18:34

— Белавенцев Олегрэ К1уэк1уэ Юрийрэ Налшыч щызы1ущ1ащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.10 bal — 2017.03.30 18:32

— Бюгюн Президентни ШКФО-толу эркинликли келечиси ишчи жумуш бла КъМ-гъа келип турады.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.30 18:30

— Сегодня состоялась рабочая встреча полпреда Президента РФ в СКФО Олега Белавенцева и главы КБР Юрия Кокова.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2017.03.30 16:28

— Белавенцев Олегрэ К1уэк1уэ Юрийрэ Налшыч щызы1ущ1ащ.

Подробнее